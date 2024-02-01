نيجيرفان بارزاني يضع إكليل الورد على النصب التذكاري لضحايا تفجيرات "1 شباط"

2024-02-01 13:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضع المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، يوم الخميس، إكليل الورد على النصب التذكاري لضحايا تفجيرات 1 شباط في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك، بالنيابة عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وفقا لبيان نشرته رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "المراسم تضمنت مشاركة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد من الوزراء والمسؤولين في إقليم كوردستان، إضافة إلى ذوي الشهداء".

وتحيي كوردستان، في الأول من شباط في كل عام، ذكرى حادثة الأول من شباط، التي وقعت في أول يوم من عيد الأضحى، عندما استهدف "إرهابيون" عام 2004 بتفجيرين انتحاريين في أربيل الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل اكثر من 100 مسؤول ومدنيين فضلاً عن إصابة نحو 250 آخرين بجروح متفاوتة.