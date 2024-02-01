2024-02-01 13:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





الولايات المتحدة والعراق شركاء في الأمن الغذائي والتجارة





لعب الدعم الأمريكي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي العراقي وتمكين رواد الأعمال ودعم قطاع الزراعة من خلال مبادرات متنوعة. وقد ساعدت السفارة الأمريكية في ربط 140 رائد أعمال عراقياً بمعارض تجارية أمريكية مرموقة في قطاعات مختلفة مثل صناعة الخبز والبث الإذاعي والخرسانة، مما أتاح فرص نمو لا تقدر بثمن. علاوة على ذلك، من خلال تسليم أكثر من 200 ألف طن من الأرز إلى الأسر العراقية في عام 2023، ساهم المزارعون الأمريكيون بفاعلية في استقرار الأمن الغذائي في العراق.





مع التركيز على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة الزراعية، تساهم مهمة التجارة الأمريكية "من المزرعة إلى المائدة" في العراق في تحقيق تأثير دائم معاً وتمهيد الطريق لمستقبل مزدهر.





تمكين الشركات العراقية والسفر





قل وداعاً للأستمارات الورقية المملة! ان النافذة الإلكترونية الواحدة (OSW) ممولة بالكامل من وزارة الخارجية الأمريكية لدعم المدفوعات الإلكترونية - وهي الأولى من نوعها في العراق. بفضل OSW، يمكن للشركات العراقية الآن التسجيل عبر الإنترنت، مما يسهل عملية التسجيل ويوفر الوقت الثمين ويقلل من تكاليف المعاملات ويزيد الشفافية ويحارب الفساد. منذ إطلاقها في عام 2022، استفادت أكثر من 5000 شركة من هذه المنصة المبتكرة، مما أدى إلى زيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية.





بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة بين الشركات الأمريكية والخطوط الجوية العراقية على تحسين السفر الجوي. مع إدخال طائرات Boeing Dreamliners و 737 MAX الجديدة، يمكن للمسافرين الآن الاستمتاع برحلات أكثر سلاسة وأماناً واستدامة إلى وجهات مختلفة. لقد ارتقى هذا التعاون حقاً بمستويات الطيران بما يصب بمصلحة الجميع.





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