2024-02-01 13:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث سورجي، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، عن وضع الكرد في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة.

وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني يقف الآن موقف الحياد ولم ينضم إلى التحالف الجديد الذي تشكل في نينوى من القوائم السنية، ولم ينضم إلى قوى الإطار التنسيقي".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني ينتظر حتى الآن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، فإذا تحالفنا معًا فسيكون مصيرنا واحد في نينوى أيضا".

وتابع "وإذا لم نتحالف وذهب الديمقراطي مع العرب والتركمان فكركوك أهم لنا من نينوى، لأنها مصيرية لنا".

واشار الى أنه "في الأسبوع المقبل سيزور وفد من الاتحاد الوطني التحالف الجديد الذي تشكل من القوى السنية وسنبحث معهم قضية المرحلة المقبلة في المحافظة".

وفي (28 كانون الثاني 2024)، أدى أعضاء مجلس محافظة نينوى الفائزين، القسم القانوني.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أعضاء مجلس محافظة نينوى الفائزين أدو القسم القانوني في محكمة استئناف نينوى".

وفي (26 كانون الثاني 2024)، كشف مصدر سياسي مطلع عن تقاسم المناصب في محافظة نينوى بعد اجتماع مجلس المحافظة الجديد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "كتلة نينوى لأهلها والحسم الوطني والسيادة وتقدم وعزم وتجديد شكلوا تحالفا، سينضم له الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليصبح عددهم 17 مقعدا".

وأضاف أن "منصب المحافظ سيكون لكتلة نينوى لأهلها فيما سيكون منصب رئيس المجلس من نصيب المكون الكردي، والنائب الأول للمحافظ من نصيب حزب السيادة، ومنصب النائب الأول لرئيس المجلس من نصيب حزب تقدم".