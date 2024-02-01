بارتفاع وصل إلى 150 سم.. شفق نيوز توثق إزالة الثلوج في دهوك (صور)

2024-02-01 13:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأت فرق ازالة الثلوج في دائرة صيانة الطرق في محافظة دهوك، صباح اليوم الخميس، جهودها لتنظيف وازالة الثلوج عن الطرق الرئيسية في منطقة برواري بالا وجبل كارة إثر تساقط كميات جديدة من الثلوج في المنطقة ليلة أمس الأربعاء.

وقال كمال محمد المسؤول الإعلامي في صيانة طرق دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الازالة نجحت في تنظيف عدد من الشوارع الرئيسية في منطقة كاني ماسي الحدودية شمال المحافظة حيث وصل سمك الثلوج الى ما بين 40 و70 سم".

وأشار محمد إلى أن "آليات ومعدات إزالة الثلوج تعمل حاليا على فتح طريق جبل كارة المطل على ناحية سرسنك شمال دهوك حيث بلغ سمك الثلوج 150 سنتيمترا وهو أعلى نسبة سجلت هذا العام".