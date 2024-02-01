النقل تعلن إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية في البصرة

2024-02-01 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية، والبالغ عددها (2081) قطعة بمحافظة البصرة.وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية، والبالغ عددها (2081) قطعة"، مؤكدا، أن "عملية تثمين الأراضي على مستحقيها أكملت بنسبة 50%".وأضاف الفرطوسي، أن "إكمال الملف جاء حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بضرورة العمل على إنهاء ملف الأراضي التي وزعت سابقاً على موظفينا، ونحن ماضون بهذا الملف المهم والذي وصل إلى مراحل متقدمة جداً وسيحسم قريبا".من جانبه، بين مدير قسم الأملاك والأراضي مجيد حميد، أنه "تم الانتهاء بشكل كامل من ملف أراضي منطقة النجيبية والمطار، والبالغ عددها (2081) قطعة"، وبين أيضا، "نحن نقوم حالياً بإكمال عملية التثمين على مستحقي القطع وحسب الأوامر الإدارية التي وزعت سابقاً".وأكد، أن "عملية تثمين الأراضي أكملت بنسبة 50% ولم يتبق منها إلى الشيء القليل، لحسم موضوع أراضي منطقة النجيبية والمطار".