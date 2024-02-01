2024-02-01 14:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفعت بعثة البارالمبية العراقية، اليوم الخميس، حصيلة اوسمتها الملونة في اليوم السادس من منافسات غرب آسيا، المقامة في عُمان، لتصل الى 64 وساما ملونا، نصفها ذهبية، فيما جاءت إنجازات البعثة في الترتيب الأول بجدول منافسات بطولة غرب آسيا.

وقال الامين المالي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي مجلي عودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المكتب التنفيذي لاتحاد منطقة غرب آسيا عقد اجتماعه الأول في العام الحالي لمناقشة عدة محاور وقضايا مهمة من شأنها الارتقاء بالاتحاد إلى مكان أفضل من حيث إقامة البطولات ونجاحها فنيا واداريا وتحكيميا إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى المتعلقة بالمنافسات".

وأضاف الامين المالي ان "من أهم القضايا التي ناقشها الاتحاد هو زيادة الفعاليات وحث دول غرب آسيا على زيادة عدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات، وإضافة عنصر نسوي للمكتب التنفيذي من كل دول غرب آسيا لإعطاء مساحة أكبر للعنصر النسوي في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لاسيما وأن المرأة عنصر مهم في تأسيس وبناء الرياضة النسوية ثم تم اقترح إقامة دورات تحكيمية وتصنيفية على هامش إقامة بطولات غرب آسيا اضافة إلى تنظيم بطولات فردية دولية لدول غرب بمشاركة عدد من دول غرب آسيا تسهم في تطور رياضة البارالمبية في دول غرب آسيا".

وانهى عودة حديثه بالقول انه "تمت الموافقة على كل المقترحات التي نوقشت من قبل دول غرب آسيا لاسيما أن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد مطلع العام الحالي، ونأمل أن يتم تطبيق تلك المقترحات على أرض الواقع في الاستحقاقات المقبلة لاسيما بعد اختيار سلطنة عمان مكانا لإقامة بطولة غرب آسيا المقبلة في عام 2026".

وأوضح البيان أن "اتحاد ألعاب القوى رصيده من الاوسمة الملونة بعد اضافة امس 19 وساما ملونا ثمانية منها ذهبية كانت من حصة كل من خضر عباس في فعاليتي رمي الثقل ورمي الرمح وحسين حسن في فعالية رمي القرص وجراح نصار في فعالية رمي الثقل واحمد غني في فعالية رمي الرمح ومحمد فهد في فعالية 200م وعلي مبارك في فعالية 200م ونادر ابراهيم 200م اما الاوسمة الفضية السبعة فكانت من نصيب سلام صاحب في فعاليتي رمي الثقل ورمي الرمح وولدان نزار في فعاليتي رمي الرمح ورمي الثقل وحسين حسن في فعالية رمي الرمح وزهراء نجاح في فعالية رمي القرص وشاكر محمود في فعالية 200م أما الاوسمة البرونزية والتي بلغت اربعة اوسمة زهراء نجاح في فعالية رمي الرمح وأحمد غني في فعالية رمي الثقل وكوفان حسن في فعالية رمي الرمح وإدريس سامي في فعالية 200م".

وتابع البيان أن "حصيلة اتحاد تنس الطاولة كانت خمسة اوسمة ملونة ذهبيتين نالها كل من عبد الرحمن حكمت، وعلي عبد الأمير، اما الاوسمة الفضية فكانت من حصة كل من محمد كاظم، وهديل علي، وعباس صالح".

ووفقا للبيان "سيلاقي منتخبنا بكرة الهدف للمكفوفين نظيرة الأردني في المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 11/5 في المباراة التي جرت بينهما صباح اليوم على ملعب جمعية المكفوفين"، مبينا أن "حصيلة بعثة البارالمبية بلغت 64 وساما ملونا، منها 32 وساما ذهبيا، و24 وساما فضيا، و8 برونزية وضعته في الترتيب الأول في جدول منافسات بطولة غرب آسيا والفريق الإماراتي ثانيا والسعودية ثالثا".