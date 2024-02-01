قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-02-01 14:12:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس (1 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً عن أسعار الصرف صباح اليوم.
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد).
وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار:
100$ = 152,200 بغداد
100$ = 152,200 البصرة
100$ = 152,000 أربيل
100$ = 152,200 كركوك
100$ = 152,100 السليمانية
100$ = 152,000 دهوك
100$ = 152,200 النجف
100$ = 152,000 الموصل
وبلغت أسعار بيع الدولار صباح اليوم مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيستين في بغداد 152750 ديناراً وكان الشراء عند 150750ديناراً.