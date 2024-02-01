قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

2024-02-01 14:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس (1 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً عن أسعار الصرف صباح اليوم.

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد).

وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار:

100$ = 152,200 بغداد

100$ = 152,200 البصرة

100$ = 152,000 أربيل

100$ = 152,200 كركوك

100$ = 152,100 السليمانية

100$ = 152,000 دهوك

100$ = 152,200 النجف

100$ = 152,000 الموصل

وبلغت أسعار بيع الدولار صباح اليوم مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيستين في بغداد 152750 ديناراً وكان الشراء عند 150750ديناراً.