2024-02-01 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على خلفية اتهامه من قبل امرأتين بالاعتداء عليهما، غادر جناح رينس الفرنسي، جونيا إيتو، المنتخب الياباني المشارك في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وذكر الاتحاد الياباني، في بيان له أن إيتو، الذي ينفي صحة مزاعم السيدتين، غادر المنتخب "حرصا على سلامته الذهنية والجسدية"، مضيفا أن هناك روايات مختلفة حول الحادثة.

وأعلنت الشرطة اليابانية الخميس أنها فتحت تحقيقا بحق إيتو، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية محليّة أن امرأتين اتّهمتاه باعتداء جنسي، وهو ما ينفيه.

وقال متحدّث باسم الشرطة، في أوساكا، لوكالة فرانس برس: "تلقّينا شكوى جنائية ضدّه (إيتو) وفتحنا تحقيقا".

واختير إيتو (30 عاما) في القائمة الأخيرة التي فازت على البحرين 3-1، الأربعاء، ضمن ثمن النهائي، لكنه بقيَ على مقاعد الاحتياط.

بدوره، قال رينس في بيان إنه ينظر إلى الادعاءات بجديّة لكن إيتو "يبقى لاعبا" في الفريق، مضيفاً: "الصفات الإنسانية وسلوك المهاجم الياباني لم يكونا يوما موضع شك من قبل النادي".