"الرقصة الأخيرة".. صورة تحسم موقف رونالدو من لقاء ميسي الليلة

2024-02-01 14:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أثار النصر السعودي الجدل حول موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من مباراة إنتر ميامي الأمريكي المرتقبة في كأس موسم الرياض.

ويلعب النصر ضد إنتر ميامي مساء اليوم الخميس (1 شباط 2024) على ملعب "المملكة أرينا"، معقل الهلال الجديد، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

وعُرفت المباراة إعلاميًا باسم "الرقصة الأخيرة" كونها تجمع رونالدو وغريمه ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، ربما لآخر مرة.

وأثيرت الشكوك حول قدرة الدون على المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، التي أدت أيضًا لإلغاء جولة الصين الودية، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.



وزاد لويس كاسترو، مدرب النصر، الجدل بعدما أشار في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، إلى أن "الدون في المرحلة النهائية من التأهيل"، دون حسم موقفه من مباراة اليوم.



لكن النصر ربما أشار إلى غياب رونالدو عن الموقعة المرتقبة اليوم بطريقة غير مباشرة، حين نشر عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر اليوم، صورة تقديمية للمباراة، لم يظهر فيها النجم البرتغالي.

ونشر حساب النصر صورة تضم الخماسي أندرسون تاليسكا، وعبدالإله العمري، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزفيتش، وسلطان الغنام.

وعلق الحساب "الشوق لرجعته لا يُحتمل، اليوم يظهر العالمي".



ويخوض النصر اليوم مباراته الأولى بعد غياب شهر كامل، إذ كانت آخر مباراة لعبها ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



