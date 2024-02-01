واشنطن تصادق على سلسلة ضربات في العراق وسوريا وتوقيتها سيعتمد على الطقس

2024-02-01 15:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس نيوز أنه تمت الموافقة على خطط لسلسلة من الضربات على مدار عدة أيام ضد أهداف – بما في ذلك أفراد ومنشآت إيرانية – داخل العراق وسوريا.

وتأتي الضربات ردًا على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار يوم الأحد الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة تاور 22 داخل الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقال المسؤولون لشبكة سي بي إس نيوز إن الطقس سيكون عاملاً رئيسياً في توقيت الضربات، حيث تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ ضربات في الطقس السيئ ولكنها تفضل رؤية أفضل لأهداف مختارة كضمان ضد إصابة المدنيين عن غير قصد الذين قد ضال في المنطقة في اللحظة الأخيرة.

ولم تقع هجمات جديدة على مواقع القوات الأمريكية في المنطقة منذ أن أعلنت ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران يوم الأربعاء أنها ستعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية. ولم يكن هناك ما يشير من المسؤولين الأمريكيين إلى أن التعليق المعلن للجماعة يؤخر الضربات الانتقامية للجيش الأمريكي.

وكثف عدد من الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط هجماتها على الكيانات الأمريكية والكيانات المرتبطة بإسرائيل وسط حرب إسرائيل المستمرة مع حماس . وكانت الجماعة الفلسطينية المسلحة، التي تسيطر على قطاع غزة لسنوات، قد أشعلت الحرب بهجومها الإرهابي الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس نيوز إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أخرى خلال الليل فوق خليج عدن، بينما تم تدمير طائرة بدون طيار بحرية متفجرة في البحر الأحمر.