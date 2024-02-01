النجم يوجه بإنشاء مدينة صناعية في البصرة

2024-02-01 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الخميس، بإنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم تـرأسَ الجلسة الأولى لِهيئة الرأي للعام الحالي ٢٠٢٤ بحضور الوكلاء والمُستشارين والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها كافة لِمُناقشة المواضيع والقضايا المُدرجة في جدول الأعمـال".وأضافت، أن "الوزير أصـدرَ في بداية الاجتماع عدة توجيهات منهـا مُراعـاة الاحتياج الفعلي للاختصاصات العلمية والخطة الدراسية في الترشيح لإكمال الدراسات العُليا خارج العراق بِهدف تطوير قدرات المُنتسبين وتنمية معارفهـم، والالتـزام بالآلية والإجراءات المُعتمدة والصلاحيات المُخولة في منح الإجازات للمُوظفيـن، وتشكيـل لجنة وزارية لِدراسة التخصُصات العلمية في نقل خدمات المُوظفين بينَ التشكيلات والأخذ بِنظر الاعتبار حاجة الدائرة وبِما لا يؤثر على انسيابية وكفاءة العمـل".وتابعت، أن "التوجيهات تضمنت زيـادة التعاون والعمل المُشترك بينَ شركات الوزارة الشقيقة وبِما ينعكس إيجاباً على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركـات، ووضـع آلية عمل واضحة في مُراجعة العقود المُبرمة ضِمنَ المُوازنة التخطيطية وتزويد الدوائر المُختصة في الوزارة بهذهِ العقـود وإجـراء التقييم والمُراجعة المُستمرة للمُوظفين المُكلفين بالمناصب الإدارية في الشركات حسب المعايير الفنية واتباع التعليمات والصلاحيات القانونية لإنجاح العمـل، وتوجيـه الدوائر المعنية في الوزارة بِمُتابعة إجراءات وأبواب الصرف لِمبالغ الديون التي تمَّ استحصالها من وزارة الكهرباء وبِما يُسهم في تأمين مُتطلبات العمل وزيادة الإنتـاج".وزادت، أن "الوزير وجه كذلك بإعـداد خُطة تنمية الوزارة والأهداف للعام 2024 بالتركيز على الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي بِما يتوافق مع خُطة الوزارة للمرحلة المقبلة باتجاه التعدين والاستكشافات وبالاستعانة بِشركات وهيئات عالمية مُتخصصة بهذا المجـال، والاستمـرار في تطبيق خُطة الإصلاح ومُكافحة الفساد وإعطائها الأولوية والأهمية القصوى من خِلال وضع آلية عمل للجان التحقيقية في الشركـات، ومُتابعـة إجراءات إعادة تقييم الأصول ورفع رأس مال الشركات مع هيئة المُستشاريـن".وأشارت، إلى أن "الاجتماع تضمنَ مُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بِشأنها ومن بينهـا: الجوانـب الفنية والقانونية والاقتصادية لِموضوع التصدير ، حيث تمَّ التوجيه بِحث الشركات على تصدير مُنتجاتهـا، وإنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة، حيث تمَّ التصويت على استكمال الإجراءات لإنشاء المدينة بالتعاون مع الشركة الصينية المُنفذة ومنح الإجازة وفق قانون المُدن الصناعيـة".وأكدت، أنه "تمت المُوافقة على إحالة إنشاء مشروع الأسمدة المُركبة التابع إلى الشركة العامة لِصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي والتوجيه بِحث الشركات على إكمال مُتطلبات الفُرص الاستثمارية التي تمَّ الإعلان عنها في مُنتدى الشراكات الصناعيـة".