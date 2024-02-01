تجربة قطرية جديدة لمدافع المنتخب العراقي

2024-02-01 15:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اقترب المدافع العراقي سعد ناطق، من خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، عقب نهاية رحلته مع أبها السعودي.

وذكرت تقارير صحفية قطرية اليوم الخميس (1 شباط 2024) ان "سعد ناطق سيعود خلال الساعات المقبلة إلى الدوحة، لاختيار العرض الأنسب بين الأهلي ومعيذر".

وكان أبها قد فسخ عقد ناطق بالتراضي، بعد يوم واحد من إقصاء المنتخب العراقي من بطولة كأس آسيا الجارية في الملاعب القطرية وخروج اللاعب من مباراة العراق والأردن بدور الستة عشر مصاباً.

وشهدت بطولة كأس آسيا تألق سعد ناطق في جميع مباريات منتخب العراق، علاوة على إحرازه هدفاً في مرمى الأردن بالدور ثمن النهائي.

وسبق للمدافع العراقي أن احترف في الدوري القطري وتحديداً مع العربي عام 2018، كما خاض عدة محطات مع الأندية السعودية مثل الباطن وأبها.

وعلى الصعيد المحلي مثل سعد ناطق صاحب الـ29 عامًا، أندية نفط الوسط والنجف والقوة الجوية والشرطة.





المصدر: كووورة



