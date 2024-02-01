الاعمار تصدر بيانا جديدا عن فتح قروض صندوق الاسكان

2024-02-01 16:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الإعمار: تأجيل فتح التقديم الالكتروني على قروض صندوق الإسكان





أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تأجيل فتح التقديم الالكتروني على القروض.





وذكر الصندوق في بيان، أنه تقرر تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الاسكان لحين إقرار الآلية الجديدة لمنح القروض، مشيراً الى انه "سيتم الاعلان عن موعد التقديم الالكتروني على القروض في وقت لاحق".





وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السيد بنگين ريكاني، قد أعلن عن اعتماد الية جديدة للتقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان.





و ذكر الوزير، أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض الى المستحقين بموجب نقاط الافضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".





وأضاف أن "تطبيق هذه الألية في التقديم جاءت لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبينا أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة، و سيتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".





وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

المركز الاعلامي