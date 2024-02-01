تأجيل فتح التقديم الالكتروني على قروض صندوق الإسكان

2024-02-01 16:30:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على القروض.

وذكر الصندوق في بيان تلقته (الأولى)، أنه "تقرر تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان لحين إقرار الآلية الجديدة لمنح القروض"، مشيرا، إلى أنه "سيتم الإعلان عن موعد التقديم الإلكتروني على القروض في وقت لاحق".وأضاف البيان، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، قد أعلن عن اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان".و ذكر الوزير، أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض إلى المستحقين بموجب نقاط الأفضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".وأضاف، أن "تطبيق هذه الآلية في التقديم جاءت لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبينا، أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة وسيتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".











