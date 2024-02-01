الصحة تعلن إغلاق 124 مركز تجميل وعيادات مخالفة للضوابط

2024-02-01 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إغلاق 124 مركز تجميل وعيادات مخالفة للضوابط، مشيرة إلى استمرارها بمتابعة عمل جميع المؤسسات الصحية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق دائرة التفتيش في مركز وزارة الصحة والأقسام والشعب النظيرة لها في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية مستمرة بمتابعة عمل المؤسسات الصحية الخاصة ومنها مراكز التجميل وغيرها، ومحاسبة المخالفة منها وإغلاقها وحسب الضوابط والقوانين المعمول بها".وأضاف البدر، أن "قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة، وخلال المدة من تشرين الأول 2022 ولغاية كانون الاول 2023، وخلال حملات منفردة أو بالاشتراك مع وزارة الداخلية، قام بتفتيش 305 مراكز للتجميل أغلق منها 124 مركزا منها 94 مركزا وهميا، تم إحالته إلى المحاكم المختصة و30 مركزا وصالات عمليات داخل مراكز تجميل مجازة مخالفة للضوابط الوزارية، كما تم إحالة 25 طبيبا وطبيب أسنان ممن يعملون في المراكز والعيادات التجميلية، لمخالفتهم تعليمات وضوابط الوزارة والنقابات المعنية، فضلا عن إصدار 7 أوامر إتلاف مواد غير صالحة للاستخدام في مراكز التجميل".