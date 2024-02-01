مع استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات.. السفير الروسي لدى رئيس هيئة الحشد

2024-02-01 16:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس هيئة الحشد الشعبي يبحث مع السفير الروسي التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب







أستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض اليوم الخميس بمكتبه في بغداد سعادة السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف.



وجرى خلال خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، والمستجدات الامنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.



وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والتعاون في تبادل الخبرات وبخاصة مع هيئة الحشد الشعبي ذات الدور البارز بمكافحة الإرهاب وبسط الأمن .



