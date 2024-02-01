استنفار تام ومرابطات للكهرباء في العراق خوفا من الاحوال الجوية

2024-02-01 17:24:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الكهرباء

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وزير الكهرباء يوجه ملاكاته بالإستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

بغداد _المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء

الخميس ١ شباط ٢٠٢٤

وجه السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، بإستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار .

ووجه السيد الوزير بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً ،

على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة.

وعلى كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ، ومحطات تصريف المياه الثقيلة ، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين .