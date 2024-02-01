التعادل السلبي ينهي قمة تجريبية لشباب العراق وقرغيزستان

2024-02-01 17:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخبُ شباب العراق، يوم الخميس، مع منتخبِ شباب قرغيزستان سلبياً، في مباراةِ تجريبيّة، أقيمت في مجمع "ميرهان" في مدينةِ أنطاليا التركية ضمن استعداداتِه للاستحقاقاتِ المُقبلة.

وشهدت المباراةُ تَكافُؤاً بين المنتخبين في بعضٍ من أوقاتها، بينما شهدت أوقاتها الأخرى أفضليةً وسيطرةً عراقيةً، وزج مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" في هذهِ المباراة، والمباراتين السابقتين، معظمَ اللاعبين الذين وقعَ عليهم الاختيارُ للتواجد في هذا المعسكر، لمنحهم الفرصةَ الكاملة وللوقوف على مستوياتهم الفرديّة والجماعيّة، بالإضافةِ للإستفادةِ القصوى من هكذا مبارياتٍ من قبل اللاعبين والذي خاضَ غالبيتهم العظمى للمرةِ الأولى هكذا مباريات خارجية، وأمام مدارس كرويةٍ مختلفة.

يُذكر أن منتخبَ الشباب سبق أن خاضَ مباراتين سابقتين في هذا المعسكر الذي انطلقَ في 20 من الشهر الماضي، حيثُ خسرَ في المباراة الأولى بهدفين مقابل لاشيء، وتغلبَ في المباراة الثانية بهدفٍ مقابل لاشيء على فريق شاختار دونستك الأوكراني دون 20 عاماً.

هذا ومن المؤملِ أن يختتمَ معسكر منتخب الشباب بعدَ غدٍ السبت، حيث سيعود منتخبنا إلى العاصمةِ بغداد.