2024-02-01 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، إلى مدينة أنقرة التركية لمناقشة التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنمية.وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره التركيّ عبدالقادر أورال أوغلو، وكان في استقباله في مطار أنقرة سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة السيد ماجد اللجماوي، وممثل عن وزارة النقل التركيَّة".وأضافت، أن "الوزيرين سيعقدان يوم غد الجمعة، لقاء ثنائياً لبحث تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مُختلف المجالات، ومناقشة التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنمية".