هطول أمطار الليلة.. وحالة جوية جديدة قادمة للبلاد

2024-02-01 18:48:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ جوي صادق عطية، مساء اليوم الخميس (1 شباط 2024)، هطول كميات من الأمطار الليلة، فيما اشار الى حالة جوية جديدة ستبدأ مساء السبت.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل الى "ضعف واضح في كميات الرطوبة في طبقات الجو الناتج عن ضعف في دعم المنخفض السطحي للتبريد في الأعلى بسبب سيطرة مرتفع جوي من افريقيا هو المرتفع الجوي شبه المداري فالسحب تحتاج لمزيد من الرطوبة لتشكل قطرات وفيرة يصعب على الهواء حملها لذلك نشاهد ندرة في كميات الامطار الهاطلة في جنوب ووسط البلاد لهذا السبب".

وأستدرك بالقول "لكن ماتزال الحالة الجوية مستمرة في تأثيراتها منذ صباح اليوم في أغلب مدن البلاد وكذلك منذ عدة ايام في مدن الشمال" لافتا الى ان "هذه الليلة ستشهد هطول كميات امطار مابين خفيفة الى معتدلة تشمل مدن الفرات الأوسط وشرق الانبار وواسط وصلاح الدين وجنوب الموصل وجنوب ديالى ومناطق متفرقة من ميسان وشمال البصرة، وباقي المناطق اما قطرات او هطول خفيف متفرق، ولا تشمل دهوك وأربيل ونينوى وصلاح الدين حسب المتوقع الليلة".

كما توقع عطية "بدء فرص الأمطار بالضعف والتلاشي اعتبارا من ساعات صباح الجمعة في كافة المدن عدا السليمانية وديالى وبعض مناطق شرق الانبار وصلاح الدين وأربيل وكركوك وتنتهي خلال النهار مع بقاء فرص بعض التكونات الممطرة على سفوح الجبال التي تتأثر أيضاً بهطول ثلجي️ ربما يصل المناطق المنخفضة في مركز مدينة السليمانية بسبب انخفاض درجات الحرارة الجمعة ليلاً وصباح السبت".

وأشار الى "موجة جديدة من الأمطار وحالة جوية اخرى تندفع ابتداء من مساء السبت نحو نينوى ومدن اقليم كردستان وصلاح الدين وكركوك".

وأشار المتنبئ الجوي الى "استمرار درجات الحرارة في تفاوات ما بين انخفاض وارتفاع خلال الأيام المقبلة خلال النهار لكنها ستشهد انخفاضا واضحا اعتبارا من يوم السبت في كافة المدن خلال الليل والصباح ومدن الشمال هي الأكثر تأثرا بهذا الانخفاض تتبعها غرب البلاد ومدن الوسط".