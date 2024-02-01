خطة سنوية لاستيعاب المهندسين الزراعيين غير المعينين وتوجيه رسمي بتشغيلهم

2024-02-01 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الخميس، التوجه لإعداد خطة سنوية بالاشتراك مع الجهات المعنية لاستيعاب المهندسين الزراعيين غير المعينين، فيما أشارت إلى أن هيئة الاستثمار أصدرت توجيهاً رسمياً لتشغيل المهندسين الزراعيين.وقال نقيب المهندسين الزراعيين، صادق المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً لنقابة المهندسين وبالتنسيق بين وزارة الزراعة ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعداد خطة سنوية لاستيعاب المهندسين الزراعيين غير المعينين".وأوضح المحمداوي، أن "هذه الرؤية ستكون ضمن البرامج المتعلقة بالمشاريع الزراعية لوزارة الزراعة، وكذلك المشاريع المتعلقة بهيئة الاستثمار الوطنية والمشاريع الزراعية الأخرى".وأشار، إلى أنه "بعد الاجتماع مع هيئة الاستثمار الوطنية، ألزمت الأخيرة بتشغيل المهندسين الزراعيين غير المعينين في المشاريع الاستثمارية الزراعية، كذلك أوصت أن يكون المهندس الزراعي ضامناً لأي نشاط زراعي استثماري".ولفت، إلى أن "هيئة الاستثمار الوطنية أصدرت توجيهاً رسمياً بعد الاجتماع مع نقابة المهندسين الزراعيين وهيئة المستشارين في مقر النقابة، بوجود مهندس زراعي مجاز من نقابة المهندسين الزراعيين في جميع المشاريع الاستثمارية الزراعية"، مؤكداً، أن "هذا التوجيه أصبح واجب التطبيق على جميع هيئات الاستثمار المتوزعة في المحافظات".وتابع، أن "هذا ما سعت إليه نقابة المهندسين من خلال توفير فرص عمل بعيدة عن القطاع الحكومي، في حال لم تتوفر فرصة عمل ضمن البرامج الخاصة بوزارة الزراعة أو التعيينات الخاصة في جميع المؤسسات التي تحتوي على نشاط زراعي".