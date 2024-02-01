كاساس يغادر إلى إسبانيا ويعود قبل لقاء الفلبين في تصفيات كأس العالم

2024-02-01 19:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي يوم الخميس، ان مدرب منتخب العراق الوطني الاسباني خيسوس كاساس وكادره المساعد توجهوا الى اسبانيا.

وقال الزاملي لوكالة شفق ان "الاتحاد منح كاساس اجازة ليتمتع بها بعد رحلته مع المنتخب الوطني ببطولة اسيا الجارية حاليا في قطر".

وبين ان "الاجازة تمتد لغاية قبل انطلاق مباراة العراق أمام الفلبين في تصفيات كأس العالم المقررة يوم 21 من شهر آذار المقبل على ملعب البصرة الدولي".

واوضح ان "كاساس سيعود لقيادة الفريق وإعداده قبل موعد المباراة المقبلة أمام الفلبين"، مشيرا الى ان "الاتحاد سيسعى لتنظيم مباريات ودية للمنتخب قبل لقاء الفلبين".

وكان المدرب كاساس عدل عن موضوع تفكيره بترك المنتخب العراقي من عدمه، وقرر المواصلة بمهمته مدربا للمنتخب بعد لقاء رئيس الوزراء العراقي اليوم.

ووقع منتخب العراق في المجموعة السادسة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم الى جانب منتخبات فيتنام والفلبين وإندونيسيا.