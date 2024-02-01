نجيب ساويرس: مدينة علي الوردي ستكون لجميع الطبقات

2024-02-01 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجموعة شركات اوراسكوم، نجيب ساويرس، اليوم الخميس، أن مدينة علي الوردي ستكون لجميع الطبقات وليس للأغنياء فقط، فيما أشار إلى أنها ستضم مساحات خضراء شاسعة وأكبر حديقة عامة على مستوى البلاد.وقال ساويرس في تصريح لبرنامج "لقاء خاص" الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق اليوم من أفضل البلدان لما فيه من فرص استثمارية، كما ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشعر أي مستثمر يأتي للعراق بأنه آمن ومرحب به ويتابع بنفسه شخصياً"، مبيناً أن "تذليل العقبات التي تواجه المستثمر من قبل صاحب القرار لا تحصل كثيرا في الدول الأخرى".وأضاف أنه "تم إكمال التعاقد وتخصيص الأرض لمدينة علي الوردي خلال أربعة أشهر وهذا لا يحصل في المنطقة، لاسيما وأن ما يميز مدينة علي الوردي هي صديقة للبيئة واقتصادية في الطاقة والتصاميم العصرية، كما أنها ستضم مساحات خضراء شاسعة وأكبر حديقة عامة على مستوى البلاد"، لافتاً إلى أنه " مدينة علي الوردي ستكون لكل الطبقات وليس للأغنياء فقط".وأشار إلى أنه " لا يوجد خشية من المنافسة بل تعطي حافزاً أكبر إلى العمل، حيث أنه يميل الى قبول الاعمال التي فيها نوع من التحدي"، مؤكداً أن " التنمية يجب أن تبدأ ولا تنتظر نهاية التوترات في المنطقة، والاستثمار في المنطقة العربية هو الأفضل من جميع النواحي".وختم حديثه بـ" الشكر لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على منحه الثقة".