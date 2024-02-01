شقيقان يهربان من الامتحانات الى كردستان.. وذي قار تبحث عنهما

2024-02-01 20:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

كشفت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، عدم وجود ادلة على "خطف الشقيقين" المنتشرة صورهما في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اكدت ان الحادثة كانت "هروبا" نتيجة للضغوط النفسية التي سببتها الامتحانات المدرسية.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، الأخوين الذين تداولت صورهما على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي بأنهما تعرضا إلى الخطف خلال ذهابهما لاداء الامتحانات المدرسية، حيث وجه قائد شرطة المحافظة في ذلك الوقت بالتحري حول الموضوع وكشف ملابسات القضية بالأشتراك مع قسم التقنيات والمعلوماتية أحد توابع وزارة الداخلية في ذي قار لعدم وجود دلائل لوقوع جريمة".

واضافت، انه "بعد جهود فريق العمل وبالطرق الإلكترونية تم تحديد موقعهما والأماكن التي يرتادونها في احدى المحافظات الشمالية وان خبر اختطافهما عارٍ عن الصحة وبالفعل تم اعادتهما ولم تثبت وجود جريمة بالموضوع".

وتابعت: "بيّن والدهما أن ابنائه تولدت لهما فكرة الهروب إلى إحدى المحافظات الشمالية بسبب الضغوط النفسية الناتجة من أداء الامتحانات المدرسية منتهزين فرصة ذهابهما لأداء الامتحانات، شاكرا قيادة الشرطة وقائدها اللواء مكي الخيكاني على الاهتمام ومتابعة الموضوع بمهنية صادقة ودقة تحديد مكانهما والمشاركة الفعالة باعادتهما إلى المحافظة".

وبحسب البيان، اكد قائد شرطة ذي قار "اننا نعمل بمهنية وفق أسس ومبادئ وزارة الداخلية الحريصة على حماية المجتمع، والأسرة نموذج مصغر من مجتمعنا وغايتنا حماية الجميع ونقف مع ابناء محافظتنا بجميع الظروف واننا لحريصين كل الحرص على مستقبل الأجيال وحمايتهم من كل التصرفات التي تؤثر سلبا على شبابنا وأطفالنا ومستقبلهم".







