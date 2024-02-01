ريال مدريد يفوز على خيتافي بهدفين نظيفين في الليغا

2024-02-01 22:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأسدل الستار على مباراة ريال مدريد ونظيره خيتافي في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة المحلية وذلك على ملعب ألفونسو بيريز بفوز الريال بهدفين نظيفين.وسجل لريال مدريد الهدفين خوسيلو ، والذي تألق و ظهر بمستوى مميز ، وبذلك يتصدر الريال ترتيب الدوري الاسباني برصيد ٥٧ نقطة ، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.