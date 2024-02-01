النصر يفوز على إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

2024-02-01 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانتهت مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض بفوز العالمي بسداسية نظيفة، ولم يتواجد كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم مع نادي النصر بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يتواجد في مباراة الهلال القادمة في ختام كأس موسم الرياض، وشارك ليونيل ميسي في نهاية المباراة ولكن كانت النتيجة محسومة لصالح النصر بسداسية نظيفة على حساب إنتر ميامي.وبدأت مباراة النصر وإنتر ميامي بضغط قوي من جانب الفريق السعودي بحثاً عن تسجيل الهدف الأول في المباراة وتمكن أوتافيو أن يسجل الهدف بطريقة رائعة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، واستمر ضغط النصر وتمكن أندرسون تاليسكا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بعمل عمل جماعي رائع.واستمر ضغط النصر على إنتر ميامي من أجل تسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة سريعا وتمكن إيميريك لابورت أن يسجل الهدف الثالث بطريقة عالمية من ركلة حرة مباشرة من منطقة دفاعات نادي النصر، ويتقدم النصر على إنتر ميامي في أول 12 دقيقة بثلاثية نظيفة.وفي الدقيقة 51 حصل النصر على ركلة جزاء سددها بنجاح أندرسون تاليسكا، وفي الدقيقة 68 سجل محمد خليل مران الهدف الخامس لفريق النصر وسط أنظار ليونيل ميسي الحزين وكريستيانو رونالدو السعيد، وفي الدقيقة 73 سجل أندرسون تاليسكا الهاتريك والهدف السادس لفريق النصر واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.وكان هناك احتفال بين شوطي المباراة بفريق النصر وذلك بالبطولة العربية التي حققها الفريق في بداية الموسم الحالي على حساب نادي الهلال، وكانت الجماهير تأمل بمشاركة كريستيانو رونالدو وميسي في المباراة ولكن الإصابة حرمت الثنائي من مواجهة اليوم ومن الممكن أن تتكرر خلال الأيام القادمة.