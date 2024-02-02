هويلوند يحطم رقم رونالدو مع مانشستر يونايتد

2024-02-02 05:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعنجح مانشستر يونايتد في مباغتة وولفرهامبتون في عقر داره بهدفين في الشوط الأول، مساء أمس الخميس، في إطار الجولة (22) من الدوري الانكليزي الممتاز.ثنائية المان يونايتد في الشوط الأول، جاءت في الدقيقتين (5 و22) عن طريق ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند.وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى مساهمة راشفورد بـ 5 أهداف في آخر 5 مباريات بكافة البطولات.جاء ذلك بعدما سجل راشفورد 3 أهداف ضد نوتنجهام فورست، توتنهام وكذلك وولفرهامبتون، بينما صنع هدفا أمام أستون فيلا ومثله أمام ويجان.الأمر ذاته ينطبق على هويلوند، الذي ساهم في آخر 5 أهداف سجلها فريقه بالبريميرليج، وذلك بعدما أحرز 3 بنفسه وصنع اثنين آخرين.وأفادت شبكة "أوبتا" بأن المان يونايتد سجل هدفين على الأقل في مباراة واحدة بالبريميرليج للمرة الثانية فقط هذا الموسم بعد فوزه على إيفرتون (3-0).كذلك ذكرت أن هويلوند سجل وصنع في مباراة واحدة بالبريميرليج آخر جولتين، ليصبح أصغر لاعب يفعل ذلك بقميص اليونايتد.ووصل المهاجم الدنماركي لهذا الإنجاز بعمر 20 عاما و362 يوما، محطما رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر 21 عاما.المصدر : كورة