إنريكي يحبط ثنائي باريس سان جيرمان

2024-02-02 06:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه مدرب باريس سان جيرمان(لويس إنريكي) مجموعة رسائل جافة لثنائي الفريق، قبل مواجهة ستراسبورج، اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي.ولم يحتفل (كولو مواني) مهاجم باريس بهدفه في المباراة الماضية أمام بريست، وسئل إنريكي عن رد فعل اللاعب.وأشار المدرب عبر صحيفة لوباريزيان: "بصراحة لم أشاهد الطريقة التي احتفل بها مواني بأهدافه، إنه تصرف شخصي".وأضاف "أنا سعيد بوجوده في الفريق، يمكنه اللعب كرأس حربة وفي الجناحين، وأرى أنه بحالة ذهنية جيدة".واستدرك المدير الفني لسان جيرمان: "لكنني لا أهتم بطريقة احتفال اللاعبين بأهدافهم".ويعاني مواني من قلة المشاركة مع باريس، رغم أنه كلف خزينة النادي أكثر من (90) مليون يورو لضمه من آينتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي.وانتقل لويس إنريكي للحديث عن نوردي موكيلي الذي يشارك في المباريات على فترات متباعدة.وأكد المدرب :"بالتأكيد موكيلي شارك في مباريات قليلة، ولكن لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل بشأنه".وشدد :"أنا الشخص الوحيد هنا الذي بإمكانه أن يغير وضع أي لاعب، وأحب تدوير التشكيل الأساسي، لكن بالطبع لن يكون هناك مكان لجميع اللاعبين".وأتم: "ليس لدي شكوى من أي لاعب، وأنا منفتح بشأن استغلال إمكانيات اللاعبين وفقا لأفكاري التي أسعى لتنفيذها".المصدر : كورة