الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

2024-02-02 06:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأميركية تصدر لاحقا للتكهن بمتى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولار للأونصة. وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر.

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولار.