القبض على متهمين ومصادرة أسلحة غير مرخصة في البصرة

2024-02-02 07:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، القاء القبض على متهمين ومصادرة اسلحة غير مرخصة بالمحافظة.

وذكر بيان للقيادة تلقته"بغداد اليوم"، أن" مفارز قيادة شرطة البصرة نفذت عملية أمنية استباقية، لملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن المطلوبين للقضاء والأسلحة غير المرخصة".

واضاف: "كما نفذت قوة مشتركة من قيادة الشرطة عملية تفتيش دقيق للمنازل والأشخاص ضمن مناطق (حي الزيتون/ دور التجاوز، ومنطقة حي الحسين /الطاك)، اسفرت عن القاء القبض على متهمين ومصادرة أسلحة غير مرخصة".

واشار الى انه "تمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة".