بعد قرار (أوبك+).. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

2024-02-02 07:24:02 - المصدر: واع

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 79.07 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4%، إلى 74.12 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران في "أوبك+" أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في آذار المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

المصدر: العربية