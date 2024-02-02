اليوم .. مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لكأس آسيا

2024-02-02 07:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة مباراتان لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة منافساتها حالياً في دولة قطر .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المباراة الأولى التي ستنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهراً ستجمع منتخب طاجيكستان مع نظيره الأردني استاد أحمد بن علي المونديالي بقيادة الحكم (فو مينغ) ومساعد الحكم الأول (فاي زهو) ومساعد الحكم الثاني(شينغ زهانغ) والحكم الرابع (يوسوكي اراكي)".وأضاف أن " المباراة الثانية ستجرى في الساعة الثامنة والنصف على استاد الجنوب، وسيكون طرفاها المنتخب الاسترالي ونظيره الكوري الجنوبي بقيادة الحكم(أحمد أبو بكر الكاف) ومساعد الحكم الأول (أبوبكر سالم العامري) ومساعد الحكم الثاني( راشد حامد علي الغيثي ) والحكم الرابع (عادل علي احمد خميس النقبي)".