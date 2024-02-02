2024-02-02 08:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة.وذكرت السفارة العراقية بأنقرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي التقى نظيره التركيّ عبدالقادر أورال أوغلو في أنقرة، وناقش معه التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة".وأضاف البيان أن "الجانبين استعرضا نسب الإنجاز الخاصة بالمشروع".