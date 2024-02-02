الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 10 كغم من حبوب الكبتاجون في الأنبار

2024-02-02 08:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعد يوم من ضبطها شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات متلبسين بتهريب (7) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة بداخل أحشاء احد الحيوانات بطريقة ماكرة في محافظة الأنبار .

المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات الانبار تستمر بتنفيذ واجباتها النوعية وتضبط متاجر بالمخدرات متلبس بالجرم المشهود بحيازة (10) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة في محافظة الأنبار

يتبع ...