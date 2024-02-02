الأردن وطاجكستان في مباراة تاريخية وأخرى نارية تجمع كوريا الجنوبية وأستراليا

2024-02-02 08:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق مباريات ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، يوم الجمعة، بلقاء تاريخي بين الأردن وطاجكستان فيما سيحتدم الصراع بين كوريا الجنوبية وأستراليا.

وتقام مباراة الأردن وطاجكستان على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر، ويقف المنتخبان على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم الجارية حاليا في قطر.

ويعتبر منتخب طاجكستان الحصان الأسود في البطولة بعد تخطيه الدور الأول، ثم تحقيقه مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1.

ويُعد الوصول للدور ربع النهائي إنجازاً كبيراً لمنتخب طاجكستان الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

بينما تأهل الأردن دور ربع النهائي بعد الفوز المثير على العراق 3-2 في الدور ثمن النهائي، وبلغ الأردن دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه.

وتشهد البطولة اليوم مواجهة نارية من العيار الثقيل تجري بين كوريا الجنوبية وأستراليا، وتنطلق عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الجنوب.

وتُصنف المباراة اليوم بالمتكافئة والمشوقة لجماهير المنتخبين بشكل خاص وجماهير آسيا بشكل عام، ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وتنافساً قوياً بين الطريفين لما يمتلكه الفريقان من لاعبين على مستوى عالٍ.