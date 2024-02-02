الإعمار تعلن قرب إطلاق آلية القروض الجديدة لصندوق الإسكان

2024-02-02 08:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، استمرار منح قروض الإسكان، فيما أعلنت عن آلية جديدة للتقديم عليها.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صندوق الإسكان سيعلن قريباً عن الآلية الجديدة التي سيتم اتباعها للتقديم الإلكتروني على القروض، وستكون هناك نقاط مفاضلة لغرض شمول المستحقين وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيعها"، مؤكداً أن "جميع المتقدمين سوف يحتفظون بحقهم في التقديم لكن ستكون هناك أولوية وأسبقية للفئات الأكثر استحقاقاً للحصول على القرض السكني".وبخصوص قرار مجلس الوزراء زيادة سقف قروض الإسكان إلى 100 مليون دينار للوحدات السكنية، وقال الصفار، إن "الزيادة هي لسقف الإقراض الخاص بالمجمعات السكنية التي سيتم بناؤها من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الأراضي التابعة إليها، أما القروض الحالية التي تصل سقوفها إلى 60 مليون دينار، فهي مستمرة وسيعلن عن الآلية الجديدة التي تم وضعها واتباعها في وقت قريب جداً".ولفت إلى أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي وبقدر ما يسترجع من أموال التسديد في القروض الممنوحة سابقاً، وتكون لديه سيولة نقدية تمنح كقروض إلى مستحقين آخرين ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بصندوق هذا العام، والتي تبلغ 750 مليار دينار".وتابع أن "هناك فرصاً أخرى للحصول على وحدات سكنية من خلال الشروع ببناء المدن السكنية الجديدة والتي ستحقق رصيداً سكانياً يستطيع من خلاله المواطن أن يقتني وحدة سكنية".