نيجيريا تواجه انغولا والكونغو تلتقي غينيا في أمم افريقيا

2024-02-02 08:54:12 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة مباراتان لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم افريقيا المقامة منافساتها حالياً في الكوت ديفوار.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" ملعب (فيليكس هوفويت بوانيي) سيكون مسرحاً لمواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره الانغولي في الساعة الثامنة مساءً بقيادة الحكم (عيسى سي) ومساعد الحكم الاول(جبريل كامارا) ومساعد الحكم الثاني(بانغورا نوها) والحكم الرابع (عبد العزيز محمد) ".وأضاف أن" منتخب جمهورية الكونغو سيواجه نظيره غينيا على ملعب (الحسن واتارا) في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم بقيادة الحكم (مصطفي غربال) ومساعد الحكم الاول(مقران غوراري) ومساعد الحكم الثاني(عباس أكرم زرهوني ) والحكم الرابع(عبد القادر أرتان)".