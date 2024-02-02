اخبار العراق الان

الرئيسيةزاكروساخبار العراق السياسية › المرصد: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق

المرصد: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق

المرصد: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق
المرصد: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق
2024-02-02 09:18:22 - المصدر: زاكروس
زاكروس - أربيل دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

واصل المتابعة على زاكروس