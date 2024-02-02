المرصد: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق

2024-02-02 09:18:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان