هيئة الإعلام والاتصالات: العمل جار لإطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة

2024-02-02 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عن أن العمل جار لإطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، مبينة أن هذه الرخصة ستطلق قريباً.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرخصة الرابعة وردت في المنهاج الوزاري ومجلسي الوزراء والنواب صوتا عليها"، مبيناً أن "هيئة الإعلام والاتصالات منحت الرخصة لشركة السلام التابعة لوزارة الاتصالات، والعمل جار والتعاون وثيق بين الهيئة والوزارة لإتمام هذا المشروع".

وأضاف أن "المشروع يعد من الطموحات والمطالب الشعبية"، لافتاً الى أن "موعد انطلاق الرخصة سيكون قريباً".

وذكر أن "انطلاق الرخصة الرابعة مرتبط بإجراءات وزارة الاتصالات التي تولت تنفيذ هذا المشروع"، لافتاً الى أن "هيئة الإعلام والاتصالات جاهزة وقدمت جميع الأوراق الكافية في هذا المجال".

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على تولي هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات.