نفط ميسان يواجه الشرطة في دوري اليد

2024-02-02 09:54:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانييستضيف فريق نفط ميسان بكرة اليد اليوم الجمعة نظيره الشرطة على قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ميسان لحساب دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فريق نفط ميسان لكرة اليد عزز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب (جاسم حيدر) لتمثيل الفريق في منافسات دوري النخبة العراقي والمباراة الأولى له ستكون مع الشرطة في بداية مشواره لهذا الموسم ".وأضاف أن "فريق نفط ميسان سيدخل هذه المباراة مكتمل الصفوف ومتسلح بالأرض والجمهور ويسعى الى تحقيق نتيجة ايجابية تعزز موقعه في سلم ترتيب فرق الدوري ".