الصدر لسجناء التيار: استمروا على الإصلاح فأنتم مسجونون في سجون الفاسدين

2024-02-02 09:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



رسالة القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) الى اخوته السجناء من الخط الصدري والتي القيت من على منابر صلاة الجمعة



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ).

فيا أيها المسجونون في مطامير السجون، إنَّ لكم اسوة بنبيكم وإمامكم .. فأنتُم مسجونون في سجون الفاسدين ... وأنتم المحبون للإصلاح فاستمروا على الإصلاح وإن استمر اعتقالكم فلا يدعونَكُم الى الفساد فإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفساد.



مقتدى الصدر

يتبع ...