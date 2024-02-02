وزير البيئة: برنامج الحكومة يهتم بالملف البيئي والمحافظة على المياه

2024-02-02 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير البيئة، اليوم الجمعة، أن : برنامج الحكومة يهتم بالملف البيئي والمحافظة على المياه داعيا جميع الجهات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للحفاظ على النظم الطبيعية لاسيما أهوار الجنوب .

وقال ئاميدي في بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "من المهم جدا استثمار اليوم العالمي لتسليط الضوء على واقع النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي والمياه في العراق مع تسليط الضوء على اهم المشاكل من جهة واستجابة الحكومة العراقية متمثلة بوزارة البيئة من جهة اخرى"، مؤكدا ان "حماية البيئة واجب تضامني يشمل كل مفاصل الدولة العراقية والمجتمع العراقي وضرورة تسليط الضوء على خطط وتوجه وزارة البيئة في الحماية استنادا إلى القوانين والأنظمة الوطنية وكذلك الاتفاقيات الدولية و اهتمام برنامج الحكومة الحالية في هذا الملف المهم".

ودعا "الجهات القطاعية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أن تشارك في هذا الحدث المهم"، مبينا ان "العالم تحتفل في الثاني من فبراير من كل عام، باليوم العالمي للأراضي الرطبة (WWD) بهدف زيادة الوعي بأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض".

وأشار الى ان "هذا اليوم العالمي يعتبر أيضا مناسبة لتخليد ذكرى توقيع اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة في مدينة رامسار الإيرانية سنة 1971".

وتابع ئاميدي ان "مصطلح الأراضي الرطبة مصطلح شامل ومهم جدا سيما في الظروف البيئية الحالية التي يمر بها العراق والناتجة عن شحة المياه وتغير المناخ والنظم الطبيعية والتنوع البيولوجي لذلك تعتبر الأراضي الرطبة والنظم الطبيعية الأخرى في خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار المناخ في كوكب الأرض ، لذلك فأن حمايتها وادامتها وصونها يعد أمرا مهما وحتميا يجب أن يتصدر خطط الحكومات ومشاريع التنمية".