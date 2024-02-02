2024-02-02 10:18:01 - المصدر: واع

ميسان ـ واع ـ شذى السودانيأعلنت زراعة ميسان، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية في جنوب العراق .وقال مدير زراعة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من قبل الأمم المتحدة- منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وبشراكة أساسية لوزارة الزراعة العراقية ومديريات التابعة لها في المحافظات (ميسان- البصرة- وذي قار)".وأضاف عبد الحسن أن "البرنامج يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للشرائح الفقيرة من أبناء الريف وتمكين صغار الفلاحين الفقراء وأسرهم من تحسين الإنتاجية الزراعية وضمان حصولهم على دخول مالية تضمن لهم حياة كريمة، مبيناً أنه" تم العمل على التجهيزات التي ستوزع على المستفيدين من البرنامج من مصنعي منتجات الحليب".