المرور: خطة حكومية لإنشاء محطات للأوزان في جميع المحافظات

2024-02-02 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إطلاق حملة بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان بشأن محطات الأوزان.وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء محمد التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة محطات الأوزان تقع على عاتق وزارة الإسكان"، مبيناً أن "مديرية المرور مهمتها مراقبة ورصد وفرض الغرامات بالإضافة الى الغرامات المفروضة من مديرية الطرق".وأوضح أن "محطات الأوزان في ديالى تعمل بشكل جيد، على الطرق الخارجية باتجاه الموصل".وأشار الى "اطلاق حملة بهذا الصدد بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان ومديرية المرور العامة"، مؤكداً أنه "تم توجيه جميع المحافظات خاصة بالمحافظات الشمالية حول التركيز على موضوع محطات الأوزان".