النفط تعلن تشغيل كابسات لاستثمار الغاز منتصف العام الحالي

2024-02-02 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن تشغيل كابسات لاستثمار الغاز منتصف العام الحالي.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تمت المباحثات مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للصيف المقبل لزيادة واستثمار الغاز والتقليل من الحرق".وأشار الى "تشغيل كابسات لموقعين مختلفين خلال النصف الأول من العام الحالي لرفع المحطات الكهربائية بأكبر كمية من الغاز".وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، عن توقيع عقود لاستثمار الغاز في جميع الحقول، وأكدت تحقيق خطوات مهمة لزيادة الإنتاج الوطني.وبينا أن "أهم المشاريع التي حققتها هي العقد المبرم مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من خمسة حقول في محافظة البصرة".وأضافت أن "الوزارة حققت تقدما كبيرا في الاستثمار من حقل غاز الحلفاية الذي سيوفر بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، إضافة إلى استثمار للغاز في حقول ذي قار والتي ستوفر بحدود 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، بالإضافة إلى وجود عقود لاستثمار غاز البصرة تصل إلى 1000 مليون قدم مكعب قياسي من ثلاثة حقول مهمة"، موضحا، أن "هذه ستوفر كميات كبيرة بمجموعها".