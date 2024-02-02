اختتام معسكر حكام دوري نجوم العراق في تركيا

2024-02-02 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم يوم أمس الخميس المعسكر التدريبيّ لحكام دوري نجوم العراق الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية واستمر لمدة أسبوع واحد، إذ شهد اليوم الأخير إقامة اختبارات الجاهزية للحكام المشاركين.ونقل بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) عن عضو لجنة الحكام في اتحادِ الكرة(لؤي صبحي) قوله: إن "لجنة ودائرة الحكام أنهت اختبارات الجاهزية للوقوف على جاهزية الحكام ومدى الاستفادة من الوحدات التدريبيّة والمعرفية على مدى أسبوع كامل".وأضاف أن "اليوم الختامي كان متميزاً في أداء الاختبارات البدنية والتي كانت في داخل الملعب والتي تمّ اعتمادها في اختبارات الجاهزية في الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم (AFC )، موضحاً أن المشاركين في المعسكر من الحكام والمساعدين أبدوا ارتياحهم من الاستفادة بصورة خاصة من التدريبات العملية والتطبيقات الفنية داخل الملعب".