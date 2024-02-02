جدول مباريات الأولمبي العراقي في كاس اسيا

2024-02-02 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدولا لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 في قطر ، وسيخوض العراق مبارياته ضمن المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

ويلاقي العراق في أولى المواجهات منتخب تايلند يوم 16 نيسان في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سعود عبد الرحمن .

ويلاقي يوم 19 نيسان منتخب طاجيكستان في الساعة التاسعة مساءً على ملعب سعود عبد الرحمن .

ويلاقي في اخر مباريات المجموعة المنتخب السعودي يوم 22 نيسان على ملعب خليفة الدولي في الساعة السادسة والنصف مساءً .

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر.

وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لأولمبياد باريس 2024 فيما يخوض الرابع الملحق.