المعلمون المعترضون باقليم كوردستان يؤكدون مقاطعة الدوام ويستعدون لتظاهرة كبرى

2024-02-02 11:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس المعلمين المعترضين في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تظاهرات عامة الاثنين المقبل، احتجاجاً على ضياع رواتب ثلاثة أشهر من العام الماضي.

وبعد 50 يوما، من توزيع رواتب شهر أيلول الماضي، تم الإعلان عن جدول توزيع رواتب شهر كانون الأول المنصرم لحكومة إقليم كردستان، دون الإعلان عن مصير رواتب شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول لعام 2023 .

وبحسب جدول وزارة المالية، سيتم توزيع رواتب وزارة التربية والمعلمين يوم الأحد، لكن مصير رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي غير معروف.

وذكر المعلمون المحتجون في السليمانية من خلال مجلس المعلمين المعترضين في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "سواء دفعوا رواتبهم أم لا، ستستمر ثورة المعلمين البيضاء حتى تنفيذ جميع المطالب وستستمر المقاطعة".

وحدد المجلس، يوم الاثنين الموافق 5 شباط الجاري، أي بعد يوم من استلام الرواتب، وتحت عنوان (معاً أقوى) موعداً لبدء التظاهرات الكبرى في البلاد.

وفي حلبجة، تصاعدت دعوات من المعلمين والموظفين المعترضين، إلى تظاهرة وطنية لفئات الشعب كافة، ودعت المعلمين والموظفين والتجار والمواطنين للمشاركة في التظاهرة "توسيعاً للمقاطعة والاحتجاجات"، لافتين إلى أن التظاهرة ستقام أمام ساحة عمر خاور يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا.