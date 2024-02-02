العراق وتركيا يتفقان على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية

2024-02-02 11:18:02 - المصدر: واع

أنقرة – واع

اتفق وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزيرين اتفقا على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة"، لافتاً الى أن "السعداوي أكد أن الشركات العالمية تترقب فرصاً استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية، وأن العراق جاد في إنجاز جميع متطلبات المشروع".

وأشار الى أن "وزير النقل التركي ثمن مبادرات السعداوي في قطاع النقل الجوي بين البلدين"، داعياً "العراق الى زيادة عدد الرحلات الجوية التركية إلى العراق".

وتابع أن "السعداوي طلب من الجانب التركي تسهيل إجراءات منح الفيزا للعراقيين وافتتاح مكاتب منحها في المطارات".

وكان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، قد بحث اليوم الجمعة، مع نظيره التركي التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة.

وذكرت السفارة العراقية بأنقرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي التقى نظيره التركيّ عبدالقادر أورال أوغلو في أنقرة، وناقش معه التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة".

وأضاف البيان أن "الجانبين استعرضا نسب الإنجاز الخاصة بالمشروع".