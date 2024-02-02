المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي يستعد لتقديم حفل خاص تصفيات في قطر

2024-02-02 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيستعد المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي لتقديم حفلين في الرابع والخامس خلال الشهر القادم مع أوركسترا قطر فيلهارمونيك بمناسبة تصفيات كأس آسيا.وقال النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أنا سعيد باختياري للمشاركة لتمثيل بلدي العراق بهكذا محافل عالمية مهمة مثل تصفيات كأس آسيا المقامة حالياً في دولة قطر، وعنوان الحفل ه و إلتقاء الأغاني الفلكورية والأوركسترا، وهذا الحدث يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية".وأضاف: "مشاركتي هذه الأولى مع أوركسترا قطر فيلهارموني مع المؤلف الموسيقي القطري الدكتور ناصر سهيم والمؤلفة الموسيقية القطرية دانا الفردان وبقيادة المايسترو كمال الدين من أوزبكستان".وتابع: "أنا سعيد بتواجدي معهم وسأقدم أربعة أعمال فلكورية عراقية وإعادة صياغتها بأسلوب جديد عالمي جديد للأوركسترا"، مشيراً الى أن "هذا التنوع الغني من منهاج الحفل من الأغاني الخليجية والمؤلفات الموسيقية والأغاني العراقية هو خطوة مهمة للنهوض بالثقافة الخليجية لتتصدر المشهد الثقافي العالمي وهذه تحسب لدولة قطر الداعمة للثقافة والفنون ولتصدير تراثنا الخليجي والعربي الغني جدا والمتنوع إلى العالم".